Serie B, 36a giornata: si parte da Juve Stabia – Catanzaro, il Palermo ospita il Sudtirol

In scena il Palermo che sfida il Sudtirol per conquistare la miglior posizione in zona playoff. Apre il Catanzaro, che dopo la sconfitta con i rosanero accoglie la Juve Stabia. Chiude il programma il Sassuolo contro la Carrarese.

IL PROGRAMMA

Giovedì 1 maggio 2025

Juve Stabia – Catanzaro: ore 12.30





Cosenza – Bari: ore 15.00

Mantova – Cesena: ore 15.00

Modena – Reggiana: ore 15.00

Palermo – Sudtirol: ore 15.00

Pisa – Frosinone: ore 15.00

Sampdoria – Cremonese: ore 15.00

Spezia – Salernitana: ore 15.00

Cittadella – Brescia: ore 17.15

Sassuolo – Carrarese: ore 19.30

LA CLASSIFICA

78 Sassuolo

69 Pisa

60 Spezia

56 Cremonese

50 Juve Stabia

48 Palermo, Catanzaro

44 Bari, Modena, Cesena

41 Carrarese

39 Frosinone

38 Südtirol

37 Mantova

36 Salernitana

35 Brescia, Sampdoria, Reggiana, Cittadella

27 Cosenza