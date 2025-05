Palermo – Südtirol, la diretta testuale del match / LIVE

ORE 15.00 – Le squadre entrano in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Südtirol in bianco.

ORE 14.48 – I giocatori rientrano negli spogliatoi. Tra poco l’ingresso in campo.

ORE 14.25 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.





Il Palermo a caccia del quinto posto. I rosanero, dopo la bella vittoria di Catanzaro, affrontano il Südtirol e serve un solo risultato per continuare la rincorsa a una posizione più favorevole in vista dei playoff.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 24 Magnani, 32 Ceccaroni; 7 Di Mariano, 28 Blin, 6 Gomes, 3 Lund; 8 Segre, 9 Brunori (C); 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 46 Sirigu, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Allenatore: Dionisi.

SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 2 El Kaouakibi, 18 Pyyhtia, 6 Martini, 20 Belardinelli, 3 Barreca; 9 Gori, 33 Merkaj (C).

A disposizione: 1 Poluzzi, 16 Lamanna, 5 Masiello, 7 Rover, 8 Mallamo, 14 Davi F., 21 Tait, 24 Davi S., 28 Kofler, 63 Vergani, 79 Molina, 90 Odogwu.

Allenatore: Castori (oggi in panchina Bocchini).

ARBITRO: Santoro (Messina).

AA1: Giallatini (Roma 2).

AA2: Belsanti (Bari).

IV UFFICIALE: Toro (Catania).

VAR: Gariglio (Pinerolo).

AVAR: Zufferli (Udine).

