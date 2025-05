Il Palermo e trasferte vietate, la protesta della Curva Nord: “Liberi di viaggiare” / FOTO

I tifosi del Palermo protestano contro l’ennesimo divieto di trasferta ai residenti del capoluogo siciliano: non sarà infatti possibile per loro partecipare alla trasferta contro il Cesena. Il settore ospiti non sarà chiuso, aperto solamente ai tifosi rosa sparsi in tutta Italia.

Gli ultras della Curva Nord hanno scelto una protesta silenziosa: “Liberi di viaggiare“, recita lo striscione affisso in curva, lasciata vuota per l’inizio della partita contro il Sudtirol, valida per la 36a giornata di campionato. Dopo 15′ dal fischio d’inizio i tifosi hanno preso il loro usuale posto e hanno iniziato a cantare per il Palermo.

Si tratta della seconda trasferta consecutiva (ma l’ennesima) vietata ai tifosi rosanero: prima di quella di Cesena (in programma domenica 4 maggio) c’è stata quella di Catanzaro.





LEGGI ANCHE

LA CRONACA DI PALERMO – SUDTIROL

SERIE B, 36a GIORNATA: RISULTATI E CLASSIFICA