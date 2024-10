Il Palermo ‘svolta’ con Gomes: numeri da top, ora è insostituibile

La vittoria con la Reggiana potrebbe essere stata davvero la ‘svolta’ per il Palermo. I rosanero hanno dato continuità al bel primo tempo di Modena, giocando anche con maggiore fluidità e incisività. Qualche apprensione di troppo nella ripresa, ma in generale Segre e compagni non hanno demeritato.

I miglioramenti sono evidenti e si comincia a vedere marcatamente la ‘mano’ di Dionisi. Il grande protagonista della gara di sabato, però, è stato un giocatore molto spesso criticato e che ora si sta prendendo la squadra sulle spalle a suon di ottime prestazioni: Claudio Gomes.

Finalmente il miglior Gomes

Gomes sta giocando di gran lunga il miglior calcio da quando è Palermo. Nelle scorse stagioni è stato un titolare inamovibile, ma non aveva mai espresso tutte le sue qualità. Non è un classico ‘regista’, neanche un fine palleggiatore, e le buone capacità d’interdizione forse non giustificavano una fiducia pressoché totale. La crescita di Gomes da inizio campionato è stata quindi impressionante.





Inserito in un centrocampo sempre più mobile, Gomes è stato ‘alleggerito’ dai compiti d’impostazione grazie all’aiuto della mezzala sinistra (Ranocchia o Verre) e aiutato nella ‘sporcatura’ del gioco avversario dalla mezzala destra (Blin – fino a quando c’è stato – o Segre).

Gomes non occupa più soltanto la classica posizione davanti alla difesa, ma ruota insieme agli altri centrocampisti. Il francese spesso agisce sul centrosinistra, o sul centrodestra, e può esprimere tutte le sue caratteristiche, che come detto non sono quelle di un ‘metodista’ statico che detta i tempi.

Il gol contro la Reggiana è il giusto premio per un avvio di stagione così travolgente. Il clamoroso salvataggio di tacco sulla linea suggella quella che è stata la migliore prestazione di Gomes con la maglia del Palermo. L’ex Manchester City ha dimostrato di essere cresciuto in tutte le fasi del gioco, non sono quella difensiva, e i numeri lo dimostrano.

I numeri consacrano Gomes

Confrontando i dati di Gomes con quelli dei mediani delle prime cinque in classifica (Marin dello Spezia, Salvatore Esposito dello Spezia, Obiang del Sassuolo e Castagnetti della Cremonese) si evince che il giocatore del Palermo è quello che verticalizza più tutti; il francese è infatti il migliore per passaggi progressivi (un passaggio che sposta considerevolmente in avanti la palla, effettuato verso la porta avversaria).

Gomes è il migliore anche per tiri in porta effettuati: un dato che balza all’occhio, considerando che negli anni passati vedere calciare il francese era una rarità. Il 6 rosanero è migliorato molto anche nel palleggio: è secondo per passaggi completati (dietro Esposito), primo per passaggi medi completati (tra i 10 e i 25 metri) e ha la migliore percentuale di completamento dei passaggi lunghi (oltre 25 metri).

La fase d’interdizione è sempre stata la caratteristica migliore di Gomes e i dati lo dimostrano. Il rosanero è il migliore per numero di giocatori contrastati (ben 24) e per contrasti vinti nella trequarti difensiva. La percentuale di duelli affrontati con successo è del 60,76%: un muro.

Gomes è ormai insostituibile per il Palermo e sta entrando con merito nel cuore della tifoseria. Con un centrocampista così diventa tutto più facile, anche andare a ricercare quella continuità che tanto serve ai rosanero per fare il salto di qualità.

