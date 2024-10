Toscano: “C’è amarezza e delusione da parte mia e dei ragazzi. Serve più coraggio”

“Non abbiamo approcciato bene, questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare”. Non è contento Domenico Toscano dopo la sconfitta del suo Catania. Il tecnico, intervenuto in sala stampa, ha parlato delle sensazioni dopo la sconfitta col Latina.

“C’è amarezza e delusione da parte mia e dei ragazzi. Io avevo detto alla vigilia che non sarebbe una partita semplice, sapevo che sarebbe stata impegnativa. Non siamo stati bravi, soprattutto nel primo tempo, a creare i presupposti per scardinare il loro gioco”.

“Determinante in negativo è stato il prosieguo della gara, loro si chiudevano e noi avevamo poco ritmo, poche iniziative nell’uno contro uno. Bisogna avere più coraggio, prendersi qualche rischio in più”.