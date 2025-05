GdS – “Basket Serie A, biglietti troppo cari: Trapani si spacca”

La partita più attesa dell’anno, il confronto tra Trapani Shark e Olimpia Milano previsto per domenica alle 18.15 al Pala Shark, rappresentava un evento imperdibile per ogni appassionato di basket granata sin dal ritorno in Serie A. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa si è deteriorato: al consueto boato della curva si sostituirà un silenzio quasi irreale. Il rapporto tra la proprietà e la tifoseria organizzata ha raggiunto livelli bassi, di conseguenza, domenica la Trapani Shark scenderà in campo senza il supporto caloroso del proprio pubblico sugli spalti e per la prima volta in stagione c’è il rischio che il palazzetto non registri il sold out.

In un comunicato congiunto, i gruppi Trapanesi Granata, Nessuna Resa, IDN Trapani e Gate 91100 hanno annunciato la propria assenza alla partita: “Una decisione dolorosa – dichiarano i tifosi – maturata dopo un’attenta riflessione ma resa necessaria da una situazione che riteniamo profondamente ingiusta”. Il problema non riguarda esclusivamente il prezzo dei biglietti, bensì un rapporto compromesso da mesi.

Per assistere alla gara contro Milano gli abbonamenti non saranno validi, come stabilito sin dall’estate, mentre il costo nel settore curva è fissato a 45 euro, cifra più che doppia rispetto alla media della Serie A che si aggira intorno ai 20 euro. Valerio Antonini ha fornito la propria versione tramite X affermando: “Ho ridotto il prezzo del biglietto da 45 a 32 euro per 70 persone appartenenti al tifo organizzato. Se non si è disposti a spendere questa somma è evidente che non ci sono prospettive future”. Lo riporta il Giornale di Sicilia.