Playout Serie C, il Messina pareggia all’andata con il Foggia: salvezza in salita

Si fa in salita la salvezza del Messina: l’andata dei playout contro il Foggia giocatasi in Sicilia si è conclusa con il risultato di 0 – 0. I peloritani non hanno sfruttato il fattore casa e adesso hanno un solo risultato al ritorno, che si giocherà allo Zaccheria, per riuscire a salvarsi.

Il Messina è infatti arrivato dietro in classifica rispetto al Foggia e per questo motivo ha uno svantaggio considerevole nel doppio confronto: in caso di parità sia all’andata che al ritorno a salvarsi (senza tempi supplementari o calci di rigore) sarà la squadra con il miglior piazzamento in classifica in stagione regolare.

La partita di ritorno si giocherà sabato 17 maggio in Puglia e sancirà un’importante retrocessione. Sarà l’unica squadra del girone C che finirà tra i dilettanti poiché le altre due retrocesse (escluse) sono state Taranto e Turris.