Catania, Toscano: “Lo ripeterò fino alla morte, vogliamo arrivare in fondo”

Parla Domenico Toscano. L’allenatore del Catania è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pescara, valido per l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Toscano ha ribadito l’obiettivo della squadra: puntare al risultato finale in questo lungo percorso delle final season.

“Non è stato un sorteggio crudele – ha dichiarato -. Sono concentrato sul lavoro. Contro il Potenza ho risentito il boato dello stadio, un’emozione che non provavo da settembre. Questo mi ha fatto capire che siamo tutti uniti. Vogliamo arrivare fino in fondo: lo ripeterò ai miei ragazzi fino alla morte”.

Passando all’analisi dell’avversario, ha aggiunto: “Il Pescara gioca in modo più verticale, quindi servirà ancora più attenzione. Hanno giocatori di grande qualità nel reparto offensivo e dovremo essere bravi a limitarli ed esprimerci al meglio. Il fatto che abbiano due risultati su tre a favore cambia poco: per noi è una sfida secca, ma lunga 180 minuti, con una pausa di tre giorni in mezzo”.





