Lazio – Juventus 1 – 1, LE PAGELLE: Vecino salvatore, disastro Kalulu

Lazio – Juventus 1 – 1 | Marcatori: 6′ p.t. Kolo Muani (J), 52′ s.t. Vecino (L). Al 15′ s.t. espulso Kalulu (J)

Pareggio emozionante tra Lazio e Juventus, che fino all’ultima giornata si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League. A Kolo Muani risponde Vecino con un gol nei minuti di recupero, ma a indirizzare la partita è stata l’espulsione di Kalulu, colpevole di aver colpito Castellanos alla schiena con uno schiaffo.

Lazio (4-2-3-1) Mandas 6; Marusic 5,5 (dal 20′ s.t. Lazzari 6), Gila 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5; Guendouzi 6, Rovella 6 (dal 20′ s.t. Vecino 7); Isaksen 5 (dall’8′ s.t. Pedro 6), Dele-Bashiru 5 (dall’8′ s.t. Lazzari 6), Zaccagni 5,5; Castellanos 5,5.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio 7; Savona 4,5, Veiga 6, Kalulu 4,5; Alberto Costa 6, Locatelli 6, Thuram 5,5, Weah 6; Nico Gonzalez 5,5 (dal 1′ s.t. Conceicao 6, dal 41′ s.t. Gatti s.v.), McKennie 6,5; Kolo Muani 6,5 (dal 31′ s.t. Adzic s.v, dal 41′ s.t. Vlahovic s.v.).

I MIGLIORI





Kolo Muani 6,5: dopo un primo tempo in difficoltà gioca un’ottima mezz’ora nella ripresa facendo gol, sfornando dribbling e facendo salire la squadra anche quando è in dieci uomini.

Mckennie 6,5: il jolly che tutti vorrebbero avere. Gioca nel tridente a sinistra e sforna l’assist del gol che permette alla Juventus di vincere la partita. Quando c’è da difendere vince si sposta a centrocampo sulla destra.

Vecino 7: il gol nel finale vale una stagione, tiene in vita la speranza della Lazio di arrivare al quarto posto. Non è nuovo a queste reti nei finali di gara che valgono tantissimo.

I PEGGIORI

Kalulu 4,5: un suo gesto incomprensibile mette in salita la partita dei suoi che erano riusciti a sbloccarla. Uno schiaffo alla schiena di Castellanos (che simula toccandosi in faccia), gli costa il cartellino rosso. Non è il primo juventino che compie un gesto del genere, contro il Monza un fallo di reazione simile era stato compiuto da Yildiz.

Savona 4,5: spesso in stagione è stato utilizzato come tappabuchi, oggi gioca come braccetto di sinistra ed è alla mercé di Isaksen prima e Pedro poi. Nel finale un suo disastro a momenti provoca un calcio di rigore per la Lazio, annullato solamente dal Var. Non sembra al livello per queste partite, a maggior ragione se fuori ruolo.