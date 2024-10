Mantova – Palermo, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma in gran parte la formazione che ha vinto contro la Reggiana. Col Mantova, però, ci sono alcune novità: Nedelcearu prende il posto dell’infortunato Baniya, mentre in attacco c’è Di Mariano al posto di Di Francesco. Verre in panchina, gioca Ranocchia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 20.30)

MANTOVA (4-2-3-1): 1 Festa; 24 Artioli, 87 De Maio (Cap.), 29 Cella, 6 Bani; 21 Trimboli, 20 Fedel; 14 Galuppini, 11 Fiori, 70 Aramu; 19 Mancuso.

A disposizione: 12 Sonzogni, 4 Solini, 5 Redolfi, 8 Burrai, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 13 Brignani, 18 Ruocco, 23 Panizzi, 27 Maggioni, 28 Muroni, 30 Bragantini.





Allenatore: Possanzini.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (Cap.), 6 Gomes, 10 Ranocchia; 11 Insigne, 20 Henry, 7 Di Mariano.

A disposizione: 12 Nespola, 77 Di Bartolo, 3 Lund, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marinelli (Tivoli).

AA1: Palermo (Bari).

AA2: Scarpa (Reggio Emilia).

IV UFFICIALE: Turrini (Firenze).

VAR: Doveri (Roma 1).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

