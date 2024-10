“Palermo Sunrise”: la rinascita del club rosa in un documentario / VIDEO

La rinascita del Palermo raccontata in televisione: il club rosanero ha annunciato l’uscita di “Palermo Sunrise”, il documentario, che andrà in onda su DAZN, che parlerà del club di viale del fante e della sua rinascita nel 2019, fino all’inaugurazione del nuovo centro sportivo di torretta.

Il documentario sarà disponibile alla visione degli abbonati DAZN a partire dall’1 novembre, giorno del compleanno del Palermo.

IL COMUNICATO





Il Palermo FC rilascerà in esclusiva sulla piattaforma DAZN Palermo Sunrise, il documentario originale che ripercorre la storia recente del club rosanero, dalla rinascita nel 2019 fino ad arrivare all’inaugurazione dello scorso aprile del Palermo CFA, il nuovo centro sportivo.

Con le testimonianze esclusive di: Amauri (ex calciatore del Palermo), Javier Pastore (ex calciatore Palermo), Mario Alberto Santana (ex calciatore del Palermo), Matteo Luigi Brunori (calciatore del Palermo), Alberto Galassi (membro del board City Football group), Ferran Soriano (CEO City Football Group), Dario Mirri (Presidente del Palermo).

IL VIDEO