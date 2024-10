Palermo Primavera fuori dalla Coppa, Del Grosso: “Avremmo meritato altro”

Cristiano Del Grosso commenta l’eliminazione in Coppa Italia del suo Palermo Primavera: il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale del Palermo.

“La partita è stata interpretata bene, oggi ho dato una possibilità ad alcuni ragazzi che non avevano trovato spazio fino ad adesso. Un risultato diverso – ha dichiarato l’allenatore rosanero – sarebbe stato il giusto riconoscimento per la prestazione fatta. Finisce la nostra esperienza in Coppa Italia ma oggi era importante avere una risposta positiva da chi è sceso in campo perché da qui in avanti avremo bisogno di tutti”.

Per il Palermo Primavera è un periodo non facilissimo: i rosa sono dodicesimi nel girone B di Primavera 2 e sono reduci da una sconfitta per 0 – 6 in campionato contro il Napoli. Il prossimo impegno è in casa del Crotone.