Primavera, Palermo eliminato dalla Coppa: l’Ascoli elimina i rosa

La Primavera del Palermo è eliminata dalla Coppa Italia Primavera: i rosanero guidati da Cristiano Del Grosso sono stati sconfitti dall’Ascoli con il risultato di 2 – 0. A decidere la gara la doppietta di Gorica, che ha segnato una rete al 13′ e il raddoppio al 50′.

Periodo difficile per il Palermo Primavera, che prima di questa eliminazione era reduce da una sonora sconfitta casalinga per mano del Napoli (risultato finale 0 – 6). Il Palermo tornerà in campo in trasferta, in casa del Crotone per il match valido per la 7a giornata di campionato.

ASCOLI: 1 Zagaglia, 2 Caucci, 3 Ciccanti, 4 Russo, 5 Zagari, 6 Di Teodoro, 7 Gaspari, 8 Dodde, 9 Cracchiolo, 10 Lattanzi, 11 Gorica (Cap.).

A disposizione: 12 Sciammarella, 13 D’Amore, 14 Pettinari, 15 Parisi, 16 De Witt, 17 Flaminio, 18 Finotti, 19 Colaiacomo, 20 Di Salvatore, 21 Deriu, 22 Cerbone.

Allenatore: Ledesma.





PALERMO: 1 Ingrassia, 2 Vitale, 3 Avena, 4 Russo, 5 Mattaliano, 6 Occhione, 7 Martinez, 8 Brutto, 9 Vaccaro, 10 La Mantia (Cap.), 11 Salvador.

A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Di Maro, 14 Nicolosi, 15 Barranco, 16 D’Acquisto, 17 Runza, 18 Di Mitri, 19 Visconti, 20 Essa.

Allenatore: Del Grosso.

ARBITRO: Mirabella (Napoli).

AA1: Pizzoni (Frattamaggiore).

AA2: Russo (Torre Annunziata).