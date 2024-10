CorSport – “Palermo, si cambia: sorpresa Di Mariano”

Alessio Dionisi ha qualche dubbio di formazione per la gara contro il Mantova. L’allenatore del Palermo pensa ad alcuni cambi per dare freschezza alla squadra, anche perché domenica si torna in campo contro il Cittadella.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che la rifinitura svolta a Torretta prima di partire per Mantova non ha sciolto i dubbi di formazione. Il tecnico insiste su Ceccaroni terzino sinistro; ha provato Ranocchia play in vece di Gomes ma difficilmente toglierà il francese apparso stellare sabato.

Anche Verre dovrebbe essere confermato. Henry ed Insigne ci sono, possibile l’impiego dal 1′ di Di Mariano, con sacrificio iniziale di Di Francesco.





