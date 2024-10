Semplici: “Il Palermo può solo migliorare, ci sono i margini per risalire”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Spezia tra le altre, è stato intervistato per TuttoB.com e ha parlato del campionato, citando il Palermo tra le principali protagoniste.

“La partenza del Palermo non è stata delle migliori, sì, ma adesso che la squadra si è sbloccata in casa credo che potrà solo migliorare. Ci sono tutti i margini per risalire, costruendo una classifica consona agli importanti investimenti sostenuti dalla società e alle legittime ambizioni della piazza”, afferma.

Sulla lotta per la promozione diretta, dice: “Non mi spingo fino al punto di affermare che il Sassuolo farà un campionato a parte, ma ci andiamo vicino. Credo che la Sampdoria lotterà per il secondo posto insieme alla Cremonese e al Palermo. La Samp ha una rosa di spessore notevolissimo, soprattutto davanti dove il tandem Coda-Tutino è un valore aggiunto. Certo, c’è ancora da sistemare qualcosa, ma alla distanza la squadra è destinata a competere per la promozione diretta”.





