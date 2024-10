Scialbo pareggio per il Palermo. I rosanero non vanno oltre lo 0 – 0 sul campo del Mantova, nonostante qualche buona occasione sprecata. Occasione sprecata per gli uomini di Dionisi, in una giornata che ha visto nove pari su dieci gare.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH





LE DICHIARAZIONI DI DIONISI