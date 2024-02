Parma, Delprato: “Occhio al Palermo, può rientrare in corsa”

Enrico Delprato, difensore del Parma, è stato ospite di 12TvParma e ha parlato delle principali avversarie per la promozione diretta, citando anche il Palermo.

“Il Palermo è più indietro oggi, ma a gennaio ha fatto un’ottima campagna acquisti, e potrà rientrare – afferma – . Il Como ha un passo incredibile come la Cremonese, sarà un campionato equilibrato fino alla fine. Noi vinciamo ma anche le altre tengono il passo, sarà complicato e dobbiamo lavorare”.

Il Parma ha sei punti di vantaggio sulle prime inseguitrici ma Delprato non abbassa la tensione: “Se affrontiamo le gare con atteggiamento e serietà, le nostre qualità escono. Vogliamo scendere in campo dimostrando l’impegno e l’attaccamento per la maglia e per i tifosi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO BENEDICE SOLERI E I “FRATELLI DELLA PANCHINA”

SORRENTINO: “IL PALERMO PUÒ PUNTARE AL PRIMO POSTO”

JASON MOMOA: “SONO DIVENTATO UN SICILIANO VERO”