Lo Monaco: “A Trapani schizofrenia…”. Antonini: “Vinceremo e faremo meglio di lui”

Botta e risposta tra il presidente del Trapani Antonini e Pietro Lo Monaco. Il patron non ha gradito le esternazioni del dirigente che ha contestato il modus operandi riguardo l’esonero degli allenatori.

“A Trapani direi che c’è stata un pochino di schizofrenia se mettiamo in relazione il modo in cui Capuano è stato accolto e il modo in cui è stato esonerato – ha detto Lo Monaco a Sicily In The Box -. Capisco che la proprietà abbia possibilità economiche e voglia puntare alla Serie B, ma questo è un passo che si fa in maniera programmata, non certamente cambiando allenatore e calciatori come fossero vestiti sporchi”.

Piccata la risposta di Antonini che attraverso il profilo X ha lanciato un chiaro attacco con tanto di sfottò. “Vinceremo anche per dimostrare a certi esemplari preistorici che sappiamo vincere, generare utile in azienda e programmare molto meglio di come sta facendo lui a Novara visto che poi il suo miglior giocatore ora sta da noi…. Ahi ahi”.





Infine, cita Mourinho: “Come disse José: Lo Monaco chi? Io conosco Monaco Tibetano, Principe di Monaco…“, prima di concludere il post.