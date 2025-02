Borghi: “Pohjanpalo perdita carismatica per il Venezia, ma in Serie A ha avuto difficoltà tecniche”

Parla Stefano Borghi. Il noto giornalista di Sky Sport, ospite della redazione di Cronache di Spogliatoio, ha risposto a una domanda su Joel Pohjanpalo, nuovo acquisto del Palermo. Il telecronista si è concentrato sul punto di vista del Venezia, che ha perso il proprio capitano.

“La partenza di Pohjanpalo è a livello carismatico per il Venezia – afferma Borghi -, peserà anche il fatto di non aver preso un sostituto roboante. Però dico una cosa un po’ spietata, Pohjanpalo i suoi gol li ha fatti ma ho avuto occasione di vedere il Venezia dal vivo, tecnicamente in Serie A e nel calcio di Di Francesco qualche difficoltà l’ha avuta“.

Il Venezia ha sostituito Pohjanpalo con Daniel Fila, attaccante ceco classe 2002 dello Slavia Praga. I lagunari sono penultimi in Serie A a 5 punti di distanza dal 17esimo posto che significherebbe salvezza.