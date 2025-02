Lo Monaco: “Il mercato migliore in B? Palermo e Spezia. Su Antoini…”

“Il mercato migliore in B? Palermo e Spezia”. Questa l’opinione di Pietro Lo Monaco, intervistato sul recente mercato da Tutomercatoweb. “La campagna di gennaio gli consente di avere ancora più forza per legittimare l’obiettivo Serie A – spiega -. La B è un campionato lungo e difficile, si vince a marzo. Chi ha regolarità alla fine può svoltare”.

Poi, la recente bagarre col presidente del Trapani, Antonini. “Io ho fatto delle analisi senza attaccare nessuno, ho detto che c’è stata un po’ di confusione nella gestione. Hai preso Capuano e strombazzato che era il migliore allenatore della categoria quando tutti sanno chi è e come lavora. Non puoi dopo un mese fare quello che hai fatto”.

“Questo signore che non ha niente a che vedere con il calcio si informi su quella che è la storia di ognuno, ma lui è il segnale chiaro dello specchio dei tempi. Questo è un personaggio conosciuto per il calcio, altrimenti chi lo conosceva? Io parlo di calcio e non di teatro come lui”.