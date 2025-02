Nedelcearu: “Approdo in Russia? Le questioni politiche non c’entrano”

L’ex difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a trasferirsi in Russia, rispondendo alle voci che lo accostavano a un possibile ritorno alla Dinamo Bucarest, suo ex club. Il giocatore ha deciso di affrontare direttamente l’argomento attraverso una storia su Instagram, smentendo le speculazioni circolate sul suo conto.

Nedelcearu ha precisato che la sua scelta non è stata dettata da motivazioni economiche, come invece ipotizzato da alcuni media: “Voglio mettere fine alle speculazioni: tutte le informazioni riguardanti richieste di denaro o finanziarie sono false. La mia decisione non è stata dettata dai soldi, ma dalla direzione che ho ritenuto di dover intraprendere”. Ha poi ribadito il suo legame affettivo con la Dinamo Bucarest, sottolineando quanto quel club rappresenti per lui: “La Dinamo è stata e sarà sempre la squadra del mio cuore, per questo ho deciso di parlarne apertamente. Nel calcio, come nella vita, alcune decisioni vanno prese con il cuore, altre con la ragione. Il mio legame con la Dinamo non cambierà mai”.

“Una scelta professionale”

Il difensore ha inoltre voluto sgomberare il campo da qualsiasi interpretazione politica riguardo alla sua scelta di proseguire la carriera in Russia, sottolineando che si tratta esclusivamente di una decisione professionale: “Voglio chiarire anche che la mia decisione di proseguire in Russia non ha relazione con questioni politiche, conflitti o altre circostanze esterne”. In questo modo, Nedelcearu ha voluto mettere a tacere ogni tipo di polemica legata al contesto geopolitico attuale.





Il difensore ha concluso affermando di non sentire il bisogno di giustificare ulteriormente le sue scelte: “È una scelta professionale e non sento il bisogno di spiegarle a tutti”. Con queste parole, ha ribadito che la sua decisione è frutto di valutazioni personali e non di pressioni esterne, lasciando intendere che il suo unico obiettivo sia quello di proseguire la carriera nel modo che ritiene più opportuno.

