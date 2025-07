GdS – “Palermo, Verre piace al Bari. Sirene turche per Saric”

Mentre si attende Palumbo e non solo, il Palermo tratta le uscite e le cessioni. Fondamentale collocare quei calciatori esclusi dal ritiro e che non fanno più parte del progetto.

In attesa che il club affondi il colpo, Insigne è sempre accostato all’Avellino, mentre Verre piace al Bari che, intanto, a breve dovrebbe comunicare l’ufficialità di Nikolaou.

Il futuro di Saric potrebbe essere in Turchia dove suona qualche sirena per il centrocampista. Infine, Buttaro: anche il giovane difensore è in uscita e su di lui ci sarebbe Sampdoria.