Amichevoli, Como – Lille: c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Il Como affronta il Lille in amichevole. C’è tanta curiosità di vedere all’opera i lariani di Cesc Fabregas dopo gli acquisti importanti del calibro di Baturina, Kuhn e Jesus Rodriguez.

Il match è in programma venerdì 18 luglio alle 19:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? Per l’occasione NON c’è la diretta in chiaro.

AMICHEVOLE COMO – LILLE: DATA, ORARIO, INFO STREAMING GRATIS DIRETTA, DOVE VEDERE LA PARTITA, CANALE, ORARIO

L’amichevole tra Como e Lille NON sarà trasmessa in chiaro. La gara si potrà seguire in diretta tv e in streaming su Dazn.