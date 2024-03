Lo volevano tutti ma ha scelto la Lazio: vinta l’asta in Serie A | Beffate le altre italiane, fermento a Formello

Il presidente dei biancocelesti è pronto alla rivoluzione in squadra. Il primo tassello è un bomber straordinario che fa impazzire le difese.

Attualmente, una delle società di Serie A che non sta attraversando un periodo facile è sicuramente la Lazio del presidente Claudio Lotito. La squadra, infatti, nelle ultime settimane si è ritrovata orfana del suo allenatore Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, in seguito alla sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League e alla relativa estromissione dalla competizione europea, ha rassegnato le dimissioni nonostante avesse un contratto fino a giugno 2025.

Il presidente ha accettato questa decisione dell’allenatore che sembrava ormai da tempo non riuscire più a trovare la chiave giusta per far rendere al meglio la propria squadra. Nonostante lo scorso anno i biancocelesti siano arrivati al secondo posto alle spalle del Napoli campione d’Italia, in questa stagione sarà già complesso ambire a una qualificazione in una delle tre coppe europee.

La situazione sembra essere ingarbugliata soprattutto perché anche alcuni giocatori quest’anno sembrano essere lontani dal rendimento del passato. Partendo da Ciro Immobile, sappiamo con esattezza che la sua carta d’identità parla chiaro e non è più quella di un ragazzino.

Il gioco delle parti

Re Ciro, così come soprannominato con grande affetto dai sostenitori, sta facendo il possibile per dare il suo contributo alla squadra con grande grinta e determinazione. Tra gli altri calciatori che non spiccano per costanza ci sono anche Mattia Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. I tre, che fino alla stagione passata erano devastanti e un pericolo per le difese avversarie, in questa stagione faticano a ripetersi.

I tifosi hanno anche evidenziato come la situazione sia peggiorata anche in seguito alla cessione dell’uomo spogliatoio nonché grande giocatore della squadra, il serbo Sergej Milinković-Savić. Tutte queste cose hanno indotto parecchi a considerare che la squadra non solo si sia indebolita ma non abbia sostituito il forte calciatore con un gioiellino. Sono arrivati nella capitale il giapponese Kamada e il francese Guendouzi. Entrambi, nonostante alcune difficoltà, stanno cercando di dare il massimo per mettersi in mostra e dare un contributo tangibile.

Gnonto nuovo bomber?

Ora però sembra che il presidente Claudio Lotito voglia chiudere quanto prima questa stagione calcistica per iniziare una vera rivoluzione sin dal prossimo anno. Ciò potrebbe portare alla cessione di giocatori importanti come alcuni di quelli menzionati prima, ma allo stesso tempo sembra proprio che la squadra abbia in mente di rinforzarsi con grandi giocatori.

Fra questi, secondo quanto riportato da la gazzetta dello sport, si è parlato soprattutto del centrocampista del Monza Andrea Colpani e dell’attaccante del Leeds United Wilfried Gnonto. Semmai dovessero arrivare questi due potenziali giocatori, si comprenderà la linea giovanile che il presidente biancoceleste vorrà introdurre nella squadra.