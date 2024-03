Se chiama il Milan prendo il primo aereo | La Juve è un ricordo del passato: Pioli lo getta nella mischia

Il tecnico dei rossoneri tira un sospiro di sollievo. Un vero fuoriclasse pronto per arricchire la sua squadra sin da subito.

Una delle squadre che maggiormente deve darsi da fare per ritornare a competere sin da subito per lottare per lo Scudetto è sicuramente il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera aveva portato avanti una sessione di calciomercato estiva tale da mettere in condizione l’allenatore di avere diversi top player in grado di fare la differenza.

I vari problemi in infermeria, però, non hanno fatto altro che mettere in difficoltà l’allenatore parmense, che più riprese ha dovuto convocare giovani talenti dalla Primavera allenata dal collega Ignazio Abate.

Ora, però, sembra proprio che la squadra abbia trovato la strada giusta per concludere al meglio una stagione a dir poco elettrizzante. In campionato si ritrovano a lottare fianco a fianco con la Juventus per conquistare un posto utile nella prossima edizione di Champions League, cercando di piazzarsi alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, sono ad una distanza considerevole e non sono più raggiungibili né dai rossoneri né dai bianconeri salvo miracoli dell’ultimo minuto. Ciò che sembra essere tangibile agli occhi dei tifosi dei diavoli è che si sta iniziando a guardare con uno spirito di osservazione a quello che sarà il futuro della squadra.

Il lavoro dirigenziale

La dirigenza si è arricchita da pochi mesi grazie alla presenza dello svedese Zlatan Ibrahimović. Sebbene inizialmente si ipotizzasse che Stefano Pioli dal prossimo anno avrebbe lasciato la panchina, le cose pian piano stanno prendendo una forma diversa e l’allenatore potrebbe continuare il suo percorso se concluderà al meglio tra Europa e Serie A questa stagione calcistica.

Al momento quindi si sta iniziando a pensare a ritoccare qua e là la rosa cercando di capire quali possano essere i giocatori utili alla causa in grado di forzare seriamente il gruppo. Al momento, i tifosi sembrano quasi essere rassegnati al fatto che il bomber francese Olivier Giroud possa lasciare definitivamente la squadra a partire dal prossimo mese di giugno con destinazione Stati Uniti.

Lemina in ottica rossonera

Dall’altra parte sperano che la società non si privi del centravanti portoghese Rafael Leão che, nonostante un inizio di stagione altalenante, sembra aver trovato la forma giusta. Dinanzi a quelli che sono gli auspici dei sostenitori rossoneri, c’è chi ipotizza che negli interessi del Milan possa rientrare anche un ex giocatore della Juventus, Mario Lemina.

Quest’ultimo, attualmente al Wolverhampton in Premier League, non sembrerebbe aver trovato nell’Inghilterra la sua strada maestra, pertanto, le sue doti tecniche potrebbero tornare utili ai rossoneri, semmai dovesse esserci seriamente una trattativa.