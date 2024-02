Lucarelli: “Il Catania spesso non mi fa dormire, la squadra soffre e sa che deve soffrire”

“In questo momento la squadra soffre fisicamente e mentalmente. Giocare per il Catania e preparare le partite non è uguale a confronto con almeno la metà di squadre del nostro girone”.

Queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli. Il tecnico analizza il momento di difficoltà. “La squadra soffre e sa che deve soffrire. E’ un bel segnale quello di saper soffrire senza disunirsi. Ognuno di noi si porta un dispiacere quando non si riesce a portare a casa il risultato”.

“Prima della gara sono molto sereno, rilassato e fiducioso ma poi sto due giorni senza chiudere occhio dopo la partita. E’ difficile per me dormire anche quando vinco. Vorremmo avere intrapreso un percorso differente, che avrà un esito sicuramente positivo. Nessuno però possiede la bacchetta magica. Il responsabile delle sconfitte sono sempre io”.