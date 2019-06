Andrà in scena questa sera alle ore 20.30 la finale di andata del playout di Serie C tra Lucchese e Bisceglie che decreterà un’altra retrocessione in Serie D. Andata allo stadio Porta Elisa, ritorno in Puglia.

Ma per vederla in tv o in streaming? Il match andrà in onda in diretta tv, su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e anche in diretta streaming sul sito di Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di serie C.

Per assistere al match su Eleven Sports in streaming (via smartphone, computer o tablet) le opzioni sono due: acquistare la singola partita al costo di 3,90 euro oppure al prezzo di 7,90 euro acquistare un pacchetto che comprende anche tutte le restanti partite dei playoff.