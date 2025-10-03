Lucchesi: "Problemi in Serie C? Chi non può arrivare a fine stagione non la inizi" ​​

Parla Fabrizio Lucchesi. Intervistato durante la trasmissione “A Tutta C” di “TMW Radio” il dirigente del Guidonia ha parlato delle problematiche della Serie C con le squadre che faticano economicamente, portando l’esempio anche la sua esperienza diretta a Taranto.

“Il problema è all’origine – afferma, virgolettato riportato da Tuttomercatoweb.it -. Chi non ha le condizioni per arrivare a fine stagione non dovrebbe neanche iniziarla. Il doping amministrativo è peggiore di quello fisico: altera la competitività, la classifica e mina la lealtà sportiva. Servono norme più restrittive all’iscrizione, anche a costo di perdere per strada qualche club: non lo perdi in realtà, ne anticipi solo la fine, ma salvi il sistema”.

Sulla sua esperienza a Taranto: “Sono stato lì un mese, Ho cercato solo di allungarne la vita in attesa di un compratore che poi non c’era”.





