Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di La Spezia ​​

Sono 22 i convocati di Pippo Inzaghi per la sfida contro lo Spezia. L’unico assente (a parte i portieri) è Ranocchia, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Ceccaroni è invece squalificato.

La lista dei convocati

3 Augello

5 Palumbo







6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

