Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di La Spezia
Sono 22 i convocati di Pippo Inzaghi per la sfida contro lo Spezia. L’unico assente (a parte i portieri) è Ranocchia, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Ceccaroni è invece squalificato.
La lista dei convocati
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
