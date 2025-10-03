Spezia - Palermo, l'intervista a Inzaghi / VIDEO ​​

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato della sfida contro lo Spezia, ultima del tour de force prima della sosta, definendola “una tappa importantissima”. Il tecnico ha sottolineato la difficoltà della partita, contro una squadra che non occupa la posizione di classifica attesa, ma ha rimarcato la buona prestazione recente dei rosanero e l’ottimo posizionamento in campionato.

Inzaghi ha poi evidenziato l’equilibrio della Serie B e la necessità di dare continuità ai risultati. “Siamo la miglior difesa, dobbiamo continuare così”, ha dichiarato, lodando l’affidabilità di Veroli, che sostituirà Ceccaroni.

