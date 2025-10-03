Inzaghi: "Siamo pronti, veniamo da una buonissima prestazione" ​​

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha parlato della gara contro lo Spezia, ultima del tour de force prima della sosta.

“Una tappa importantissima. Andiamo su un campo tosto, con una squadra che non è nelle posizioni di classifica in cui pensava di essere all’inizio. Sarà una partita dura, ma siamo pronti, veniamo da una buonissima prestazione. La classifica è ottima, dobbiamo continuare su questo passo”, afferma.

“La Serie B è difficile, c’è grande equilibrio, dobbiamo mettercelo in testa – continua – . Non sarà una passeggiata. Dobbiamo dare continuità ai risultati. Siamo la miglior difesa, dobbiamo continuare così. La miglior difesa ci dovrà essere alla fine dell’anno, ora è troppo presto per dare conclusioni. La squadra lotta e combatte. Sono sicuro che sabato metteremo la ciliegina sulla torta”.







“Al posto di Ceccaroni gioca Veroli, ha dimostrato di essere affidabile – dice – . Finora sono molto soddisfatto. Ero arrabbiato dopo Cesena per il gol preso, ma la squadra mi ha subito dimostrato contro il Venezia che è tornata la mentalità giusta. È questa la strada giusta”.

“Non abbiamo fatto nulla, il bello deve ancora venire. Dobbiamo migliorare in tante cose. L’importante è essere lì, attaccati al treno. Adesso serve crescere. I tifosi? Finora abbiamo regalato loro il nostro impegno. È un pubblico straordinario, ci segue un popolo. Sappiamo di avere questa responsabilità. Alla fine sono sicuro che verremo premiati”.

LEGGI ANCHE

SPEZIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’ARBITRO DEL MATCH