D’Angelo: “Palermo squadra molto forte. Serve il giusto atteggiamento”

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo. I bianconeri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

“La squadra non è felice in questo momento perché i risultati non sono positivi, ma in allenamento i ragazzi non lasciano nulla al caso e c’è grande attenzione. Ogni episodio negativo lo accusiamo particolarmente e sta a noi trovare il modo di cambiare questo aspetto”, dice.

“I tifosi sono sempre vicini, non gli stiamo dando le soddisfazioni che meritano, ma stanno facendo la propria parte come sempre, sta a noi fare la nostra – continua – . Sono convinto che la nostra sia una squadra forte, che col Palermo potrà fare una bella partita”.







“Il Palermo è una squadra molto forte – afferma – sappiamo che ci saranno avversari che faranno di tutto per portare a casa il risultato, starà a noi mettere in campo le contromisure giuste e scendere in campo con il giusto atteggiamento”.

