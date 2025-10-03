Guidolin compie 70 anni: "Sono orgoglioso della mia carriera" ​​

Francesco Guidolin compie oggi 70 anni, un traguardo che a Palermo non può passare inosservato. L’allenatore veneto è entrato di diritto nella storia rosanero, guidando la squadra in una delle stagioni più esaltanti di sempre: il ritorno in Serie A nel 2004 dopo 31 anni di attesa. Quel Palermo solido e spettacolare, costruito con cura e valorizzato con intelligenza, ha rappresentato l’inizio di una nuova epoca calcistica in città.

Guidolin non ha solo riportato i rosanero nella massima serie, ma ha anche regalato un’identità precisa, fatta di organizzazione tattica, intensità e coraggio. Sotto la sua guida, il “Barbera” tornò a riempirsi, l’entusiasmo della tifoseria esplose e il Palermo si impose subito come una realtà in grado di competere ad alti livelli. Il quinto posto del 2005, con la qualificazione alla Coppa Uefa, rimane uno dei punti più alti della storia del club.

Guidolin, in occasione del suo settantesimo compleanno, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato così guardandosi indietro: “Sono andato otto volte in Europa con quattro squadre diverse senza mai allenare una big, sono andato tre volte in B per mia scelta e ho sempre ottenuto la promozione al primo tentativo. Ho vinto la Coppa Italia con il Vicenza. Quindi sì, sono orgoglioso della mia carriera“.







“Mi sarebbe piaciuto avere un ruolo di consulente nell’Udinese, ma non è stato possibile. A proposito di Udinese, ho lasciato quando avevo ancora tre anni di contratto. Non so quanti allenatori lo abbiano fatto”, dice.

