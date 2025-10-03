Lerda: "Palermo e Venezia sopra le righe, ma il campionato è lungo" ​​

Franco Lerda, ex allenatore di Lecce e Vicenza tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, inserendo il Palermo tra le favorite per la promozione.

“In B puoi vincere o perdere contro chiunque. Poi ci sono le squadre sopra le righe come Palermo e Venezia. Però è un campionato tutto da giocare. Siamo solo all’inizio, ma il Frosinone ha dato un segnale importante”, afferma.

Sul suo futuro, dice: “Aspetto, leggo, mi inforno. Ho voglia di rientrare, sono carico a mille. Seguo tutti i campionati, i gironi della C. Sono pronto e carico. Spero di rientrare presto”.







