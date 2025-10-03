Lucioni: "Il Palermo è una corazzata. Lo Spezia non parte favorito, ma chissà..." ​​

Fabio Lucioni ha indossato sia la maglia del Palermo che quella dello Spezia. In un’intervista per Il Secolo XIX, l’ex difensore ha parlato della gara in programma sabato 4 ottobre, lodando i rosanero.

“A Palermo c’è una pressione differente rispetto alle altre piazze del tifo. Penso che abbia pochi rivali in B, il destino è nelle sue mani, è una corazzata difficile da fermare. Inzaghi è un martello in campo e fuori non lascia nulla al caso”, dice.

“Lo Spezia non parte favorito, ma chissà – continua – . D’Angelo non è partito col piede giusto, ma sono sicuro che riuscirà a raddrizzare la barca”.







