Lucioni: “Il Palermo è una corazzata. Lo Spezia non parte favorito, ma chissà…”
Fabio Lucioni ha indossato sia la maglia del Palermo che quella dello Spezia. In un’intervista per Il Secolo XIX, l’ex difensore ha parlato della gara in programma sabato 4 ottobre, lodando i rosanero.
“A Palermo c’è una pressione differente rispetto alle altre piazze del tifo. Penso che abbia pochi rivali in B, il destino è nelle sue mani, è una corazzata difficile da fermare. Inzaghi è un martello in campo e fuori non lascia nulla al caso”, dice.
“Lo Spezia non parte favorito, ma chissà – continua – . D’Angelo non è partito col piede giusto, ma sono sicuro che riuscirà a raddrizzare la barca”.
