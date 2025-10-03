Serie C Girone C, 8a giornata: si parte con Latina – Benevento
La Serie C torna subito in campo. Domenica c’è il derby Catania – Siracusa, mentre il Trapani riceve il Giugliano.
LE PARTITE
Venerdì 3 ottobre
Latina – Benevento: ore 20.30
Sabato 4 ottobre
Atalanta U23 – Foggia: ore 14.30
Crotone – Picerno: ore 17.30
Domenica 5 ottobre
Casertana – Casarano: ore 14.30
Catania – Siracusa: ore 14.30
Salernitana – Cavese: ore 14.30
Trapani – Giugliano: ore 14.30
Altamura – Potenza: ore 17.30
Sorrento – Monopoli: ore 17.30
Audace Cerignola – Cosenza: ore 20.30