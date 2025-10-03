Serie C Girone C, 8a giornata: si parte con Latina - Benevento ​​

Serie C Girone C, 8a giornata: si parte con Latina – Benevento

Redazione 03/10/2025 11:10

La Serie C torna subito in campo. Domenica c’è il derby Catania – Siracusa, mentre il Trapani riceve il Giugliano.

LE PARTITE

Venerdì 3 ottobre 

Latina – Benevento: ore 20.30



Sabato 4 ottobre 

Atalanta U23 – Foggia: ore 14.30

Crotone – Picerno: ore 17.30

Domenica 5 ottobre 

Casertana – Casarano: ore 14.30

Catania – Siracusa: ore 14.30

Salernitana – Cavese: ore 14.30

Trapani – Giugliano: ore 14.30

Altamura – Potenza: ore 17.30

Sorrento – Monopoli: ore 17.30

Audace Cerignola – Cosenza: ore 20.30

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *