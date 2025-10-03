Il 6 ottobre torna il Palermo Football Meeting: tra gli ospiti Corini e Pelagotti

Ritorna il Palermo Football Meeting: l’appuntamento è per lunedì 6 ottobre nei locali de “La Braciera in Villa” dalle 13.30 alle 20 per la kermesse che riunisce procuratori sportivi, dirigenti, allenatori e vari addetti ai lavori nel mondo del calcio. Ci saranno tra gli altri Eugenio Corini, vecchia bandiera del calcio rosanero da calciatore e da allenatore e Alberto Pelagotti, portiere della squadra della rinascita nel 2019.

La manifestazione è supportata dall’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) e patrocinata da Comune di Palermo, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Avvocaticalcio ed Università Lumsa Dipartimento di Palermo. A fare gli onori di casa il presidente di Avvocaticalcio e presidente onorario di Conference403 Claudio Pasqualin.

Numerosi gli interventi in programma: Giorgio Perinetti e Antonio Cottone, rispettivamente dg e vicepresidente dell’Athletic Palermo che parleranno del progetto della società palermitana che è partita con il piede giusto nel campionato di serie D. A seguire sarà il turno dei procuratori sportivi Oscar Damiani, Patrick Bastianelli, l’ex direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, il giovane direttore sportivo del Treviso Pierfrancesco Strano e il palermitano Beppe Accardi.







Il vicepresidente di Lumsa Palermo, Sergio Paternostro, affronterà argomenti di natura economica e in particolare i problemi riguardanti la Lazio e l’indice di liquidità che ha comportato il blocco del mercato biancoceleste. Insieme a lui l’avvocato Monica Calvaresi, legale di alcuni club ed esperta di diritto sportivo, che spiegherà perché una società viene quotata in borsa e quali sono i parametri che ne influenzano l’andamento.

Durante il Palermo Football Meeting ci sarà spazio anche per celebrare le promozioni in Serie B di Pescara ed Avellino alla presenza dei rispettivi direttori sportivi Pasquale Foggia e Mario Aiello.

Nella seconda parte del meeting interverranno il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, l’agente Fifa Sandro Stemperini e Michele Fioravanti dell’entourage di Matteo Brunori. Successivamente interverranno Pep Clotet, allenatore tra le altre di Leeds, Brescia, Spal e Triestina; il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira; Roberto De Fanti, agente ed intermediario, tra gli altri manager del portiere rosanero Jesse Joronen; Mario Giuffredi a cui verrà consegnato il riconoscimento come miglior agente dell’anno; Leonardo Mantovani ex capo scout del Napoli e oggi responsabile dell’area tecnica Lumezzane; Gianluca Nani a cui in occasione della manifestazione verrà consegnato il premio “Una vita per il calcio” che racconterà l’evoluzione della figura del direttore sportivo.

Eugenio Corini chiuderà il meeting. “É un momento in cui ho il piacere di tornare a Palermo dopo qualche anno – dice Corini -, Il Palermo Football Meeting sarà un’occasione di confronto con tanti addetti ai lavori e una bella opportunità per ritrovare tante persone”. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione attraverso Eventbrite fino ad esaurimento posti.

