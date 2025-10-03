Serie A, 5a giornata: si riparte da Verona – Sassuolo, domenica c’è Juve – Milan
La sesta giornata di serie A riparte dalla sfida tra Verona e Sassuolo con i padroni di casa in cerca di una vittoria che manca da molto tempo. Domani la Lazio ospita il Torino, l’Inter la Cremonese e l’Atalanta il Como. Big match a chiudere il programma: si sfidano di domenica Juve e Milan.
IL PROGRAMMA
Venerdì 3 ottobre 2025
Verona – Sassuolo: ore 20.45
Sabato 4 ottobre 2025
Lazio – Torino: ore 15.00
Parma – Lecce: ore 15.00
Inter – Cremonese: ore 18.00
Atalanta – Como: ore 20.45
Domenica 5 ottobre 2025
Udinese – Cagliari: ore 12.30
Bologna – Pisa: ore 15.00
Fiorentina – Roma: ore 15.00
Napoli – Genoa: ore 18.00
Juventus – Milan: ore 20.45