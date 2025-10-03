Serie A, 5a giornata: si riparte da Verona - Sassuolo, domenica c'è Juve - Milan ​​

La sesta giornata di serie A riparte dalla sfida tra Verona e Sassuolo con i padroni di casa in cerca di una vittoria che manca da molto tempo. Domani la Lazio ospita il Torino, l’Inter la Cremonese e l’Atalanta il Como. Big match a chiudere il programma: si sfidano di domenica Juve e Milan.

IL PROGRAMMA

Venerdì 3 ottobre 2025

Verona – Sassuolo: ore 20.45







Sabato 4 ottobre 2025

Lazio – Torino: ore 15.00

Parma – Lecce: ore 15.00

Inter – Cremonese: ore 18.00

Atalanta – Como: ore 20.45

Domenica 5 ottobre 2025

Udinese – Cagliari: ore 12.30

Bologna – Pisa: ore 15.00

Fiorentina – Roma: ore 15.00

Napoli – Genoa: ore 18.00

Juventus – Milan: ore 20.45