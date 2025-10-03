GdS - "Inzaghi gioca la carta Palumbo. Più qualità per provare il decollo" ​​

L’obiettivo è quello di trascinare il Palermo con la propria qualità, elevando il livello di pericolosità della squadra. Il compito affidato a Palumbo non è semplice, ma il centrocampista ha già dimostrato, sia nelle esperienze precedenti sia attraverso alcuni sprazzi di talento mostrati con la maglia rosanero, di possedere tutte le qualità necessarie per riuscirci.

Nella scorsa stagione si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie B, con numeri significativi: 9 gol e 10 assist, dati che evidenziano la sua capacità di incidere tanto nella costruzione quanto nella finalizzazione delle azioni. Statistiche che Palumbo non considera un traguardo definitivo, bensì una solida base da cui ripartire per alzare ulteriormente l’asticella.

Il suo percorso con il Palermo non è però iniziato in modo lineare. A causa di un ritardo nella condizione fisica al momento dell’arrivo, non ha potuto integrarsi subito con continuità nel gruppo. Non avendo partecipato alla preparazione estiva insieme ai compagni a causa delle lungaggini legate alla trattativa che lo ha portato in Sicilia, ha dovuto recuperare terreno dal punto di vista atletico e trovare progressivamente la giusta intesa con i nuovi colleghi.







Un processo che, pur presentando alcune difficoltà, sembra ormai concluso: oggi Palumbo appare pronto a competere per una maglia da titolare.