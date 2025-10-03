CorSport - "Palermo, Inzaghi rilancia" ​​

Una sconfitta in Coppa Italia e due pareggi consecutivi in campionato: dopo tre gare ufficiali di fila senza vittoria, il Palermo è chiamato a dare un nuovo impulso al proprio cammino. Per questo motivo, la partita in programma domani sul campo dello Spezia rappresenta una sfida delicata.

Pippo Inzaghi, la cui squadra si trova ancora in una fase di stallo, necessita di risposte concrete per rilanciarsi, soprattutto da parte dei giocatori su cui il club ha puntato con convinzione durante l’estate. Tra questi figura Gyasi. Nonostante il consistente spazio finora concesso dal tecnico, l’esterno italo-ghanese, nato proprio a Palermo, non ha ancora mostrato la sua migliore versione con la maglia rosanero.

Pur risultando comunque utile alla squadra, nel primo segmento della stagione si è acceso solo sporadicamente e raramente ha inciso in modo determinante. Da dove ripartire? Potrebbe essere efficace puntare sulla sua determinazione a lasciare il segno e sul recupero degli standard di rendimento registrati recentemente sia nel ruolo di punta laterale (in un 4-3-3) sia come esterno a tutta fascia in un 3-5-2.







Questa strategia potrebbe rivelarsi preziosa nell’ambito di un Palermo che al “Picco” intende tornare alla vittoria. L’impiego del numero 11 dal primo minuto in Liguria non è scontato, ma la sua candidatura è sostenuta da diversi fattori, tra cui quello motivazionale, considerata la sua condizione di ex della partita e la presenza nello Spezia di tre ex rosanero (Aurelio, Mateju e Soleri). Lo scrive il Corriere dello Sport.