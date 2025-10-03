Palermo, solo sette gol segnati in sei partite: Brunori non riesce a decollare

Il Palermo singhiozza in attacco: il club rosanero ha segnato appena sette gol in sei giornate di campionato. Troppo presto per far suonare un campanello d’allarme ma è giusto che Inzaghi si ponga il problema, la squadra fa fatica a segnare.

Le statistiche dicono che il Palermo è la squadra che tira di più in porta ma anche nelle tre partite vinte non è stato sufficientemente cinico sotto porta. Tra le prime otto in classifica il Palermo, insieme al Venezia, è quella che ha segnato meno gol: quasi la metà di quelli del Frosinone capolista che soltanto a Palermo non è riuscito a segnare almeno un gol. E i tre legni colpiti da Pohjanpalo non bastano a trovare il perché. E se la squadra dimostra di essere una delle più brave a creare pericoli da palle inattive lo stesso non può dirsi per le azioni manovrate.

La fase offensiva non è fluida: nelle ultime due partite di campionato il Palermo ha avuto difficoltà ad arrivare a calciare verso la porta. Tante possono essere le motivazioni, soprattutto legate anche alla forza dell’avversario, con Cesena e Venezia che hanno dimostrato di essere due valide concorrenti per la vittoria finale. Inoltre gli uomini di Inzaghi sembrano essere a corto di ossigeno, con un tour de force che si concluderà a La Spezia che ha prosciugato parecchie energie.







Rebus Brunori, Pohjanpalo poco servito

Fanno riflettere le prestazioni di Matteo Brunori: le sue partenze stagionali non sono mai state particolarmente prolifiche, né quando era un titolarissimo con Corini né quando faticava a trovare spazio con Dionisi, ma in un modo o nell’altro il capitano del Palermo ha sempre trovato la soluzione riuscendo a concludere la stagione in doppia cifra tranne l’anno scorso quando si è fermato a quota 9.

In questo inizio con Inzaghi, però, l’attaccante non sembra più imprescindibile ed è entrato a far parte delle rotazioni che coinvolgono tutti gli elementi offensivi (escluso Pohjanpalo), giocando solamente quattro volte da titolare nelle otto partite disputate tra campionato e coppa. In un’occasione, in casa del Sudtirol, non è neanche stato utilizzato restando in panchina per 90′. Inzaghi non si dimostra preoccupato ma nessuno più di lui può capire come il gol sia carburante essenziale per qualunque attaccante.

Brunori gioca ormai lontano dalla porta: il capitano non sembra godere di una brillante condizione fisica, ma la posizione da trequartista non ne esalta le qualità finalizzative. Con il Venezia l’attaccante rosa ha agito in una posizione più centrale ma l’insufficiente prestazione collettiva a livello offensivo non gli ha permesso di mettere in mostra le proprie qualità.

E nonostante le sue indiscutibili qualità tecniche, Brunori solo raramente è riuscito a fare un lavoro di cucitura tra centrocampo e attacco facendosi apprezzare soprattutto per la disponibilità a fare un pressing alto, tanto utile quanto dispendioso. E Inzaghi non guarda in faccia a nessuno, al 58′ è arrivata puntale la sostituzione con Le Douaron.

Per la verità si è visto poco anche Joel Pohjanpalo: il centravanti principe del Palermo ha ricevuto pochissimi palloni giocabili, in questo modo non sempre può riuscire a capitalizzare come è avvenuto in casa del Sudtirol. Il finlandese è sembrato vagare per il campo alla ricerca dello spazio giusto, ma c’è da sottolineare come anch’egli sia in grado di aiutare la squadra in fase difensiva, soprattutto sulle palle inattive.

Meno gol ma più equilibrio

Le valutazioni sulla fase offensiva del Palermo sono tutt’altro che definitive: Inzaghi è al lavoro con il club rosanero da circa due mesi e mezzo e appare palese come le attenzioni del tecnico si siano concentrate più sulla fase difensiva e sull’aspetto motivazionale e agonistico dei calciatori. L’allenatore ha sempre sottolineato come il Palermo sia da anni una squadra forte e con qualità e che avrebbe dovuto lavorare soprattutto sulla ricerca di un equilibrio in campo. Con appena due gol subiti il Palermo è infatti la miglior difesa della Serie B, un risultato importante ottenuto anche a discapito dei gol all’attivo.

Al momento, questa sembra essere la carta vincente: il Palermo apparso visibilmente stanco, è ancora imbattuto e a contatto con la testa della classifica.

