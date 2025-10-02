Spezia – Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi valuta delle novità
(AGGIORNATO IL 2 OTTOBRE, ORE 12.34). Ecco le probabili formazioni di Spezia – Palermo, match valido per la 7a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 4 ottobre, alle ore 17.15, stadio “Alberto Picco” di La Spezia):
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Vignali, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Soleri.
Indisponibili: Bandinelli, Candelari, Zurkowski
Squalificati: Hristov
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Veroli; Diakité, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo.
Indisponibili: Gomis, Bardi, Ranocchia
Squalificati: Ceccaroni
Inzaghi valuta delle novità per la gara contro lo Spezia, a partire dal sistema di gioco. Dopo aver giocato col 3-5-2 “a specchio” col Venezia, si dovrebbe tornare al 3-4-2-1. L’allenatore continuerà con le rotazioni, più o meno obbligate considerata l’assenza forzata di Ceccaroni, che salterà la partita per squalifica. Out anche Gomis, Bardi e Ranocchia.
DIFESA
In porta sarà confermato Joronen. Al posto di Ceccaroni dovrebbe scendere in campo Veroli, naturale sostituto nel ruolo di braccetto mancino. Bani rimane una certezza, mentre sul centrodestra la scelta potrebbe ricadere ancora su Pierozzi.
CENTROCAMPO
Diakité è in buona forma fisica e dovrebbe essere confermato a destra. Sulla fascia sinistra potrebbe giocare ancora Augello. Al centro del campo agiranno Segre e Blin, mentre Gomes non sembra ancora in condizione ottimale.
ATTACCO
Dopo non aver giocato contro il Venezia, a partire dal primo minuto dovrebbe essere Palumbo sulla trequarti. È probabile anche l’impiego di Gyasi, mentre Brunori dovrebbe partire dalla panchina, come accaduto in altre trasferte. In avanti, Pohjanpalo è confermato titolare.