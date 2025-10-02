Spezia - Palermo, arbitra Marcenaro: dolci ricordi per i rosanero ​​

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l’arbitro di Spezia – Palermo, gara valida per la 7a giornata di Serie B, in programma sabato 4 ottobre alle ore 17.15. I precedenti sono positivi con i rosanero.

Quattro i precedenti di Marcenaro con il Palermo. Due anni fa ha diretto la gara vinta 2 – 1 contro il Südtirol. Nella stagione precedente ha arbitrato la gara di Perugia, terminata 3 – 3, mentre in precedenza ha diretto Palermo – Avellino 0 – 2 dell’11 ottobre 2020 e il derby col Catania del 3 marzo 2021, vinto grazie al grande gol segnato da Mario Alberto Santana.

Zingarelli e Galimberti saranno gli assistenti, mentre come quarto uomo è stato scelto Maccarini. Al Var ci sarà Prontera, con Del Giovane come Avar.







La designazione completa

SPEZIA – PALERMO h. 17:15

MARCENARO

ZINGARELLI – GALIMBERTI

IV: MACCARINI

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

