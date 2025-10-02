Palermo, una giornata a Ceccaroni. Nello Spezia squalificato Hristov ​​

Il Giudice Sportivo della Serie B ha squalificato per una giornata Pietro Ceccaroni. Il difensore del Palermo è stato espulso durante la gara col Venezia, quindi salterà la sfida contro lo Spezia, in programma sabato 4 ottobre alle 17.15.

Ceccaroni è stato squalificato per una giornata per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Sarà un’assenza pesante per il Palermo, considerando che il difensore non aveva saltato nemmeno un minuto in campionato.

Assenza pesante anche per lo Spezia. Petko Hristov è stato squalificato per una giornata e non sarà disponibile col Palermo. Anche il capitano bianconero era sempre stato schierato titolare in Serie B.







