Magnani al GdS: “Qui per la A, il Palermo ce la può fare”

“Vincere aiuta a vincere, questo deve essere una rampa di lancio per il finale di campionato“. Questa l’opinione di Giangiacomo Magnani, intervistato dal Giornale di Sicilia sulla stagione. Il difensore ha un solo obiettivo: la serie A.

“Ho lasciato la massima serie con l’intenzione di tornarci con il Palermo – spiega – . Il mio bilancio fin qui è positivo, avrebbe potuto esserlo ancora di più se avessimo centrato qualche risultato migliore che avremmo meritato, vedi Spezia”.

“L’obiettivo penso che sia chiaro e dettato dall’atteggiamento della società, come nell’ultimo mercato. L’obiettivo è grande, raggiungere la Serie A nel più breve tempo possibile. Speriamo come squadra di riuscire a raggiungerla in questa stagione”, conclude.