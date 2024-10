É tempo di Coppa di Germania (la DFB Pokal): il Bayern Monaco gioca in casa del Mainz. Ma dove vedere la partita in diretta tv? E in live streaming?

La gara tra Mainz e Bayern Monaco è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:45: sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257) e in streaming su Sky Go e Now.