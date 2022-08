MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I club di Serie B continuano a rinforzarsi anche con il campionato in corso: e in questo weekend arrivano delle importanti novità per alcune squadre, su tutte il Como, che ha piazzato il doppio colpo Cutrone e Faragò.

L’attaccante arriva a titolo definitivo dal Wolverhampton, stessa cosa per il duttile centrocampista, che arriva dal Cagliari. In queste ore si muove anche il Pisa, che ha imbastito una trattativa ormai in stato avanzato per portare Moreo in Toscana dal Brescia.

In dirittura d’arrivo lo scambio tra Benevento e Frosinone: Camillo Ciano passa ai campani, mentre Insigne arriva alla corte di Grosso. Ironia delle sorte, le due squadre si affronteranno in questa giornata di Serie B.