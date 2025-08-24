Messina, esordio stagionale da incubo: peloritani ko 5 – 0 a Lamezia
Inizia nel peggiore dei modi la stagione dilettantistica dell’Acr Messina: i peloritani sono stati eliminati dalla Coppa Italia Serie D dalla Vigor Lamezia. Il risultato finale di 5 – 0 lancia un grossissimo campanello d’allarme per il prosieguo della stagione.
Una trasferta, la prima stagionale, preparata di fretta e furia dopo la sottoscrizione dell’accordo con DOADI Srls, nuova società proprietaria dell’Acr Messina.
La prima giornata di Serie D il Messina la giocherà nel capoluogo: i giallorossi sfideranno l’Athletic Club Palermo, club neopromosso dall’Eccellenza.