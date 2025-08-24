Athletic Club Palermo fuori dalla Coppa Italia Serie D, il Milazzo vince 3 – 1

La prima partita dell’Athletic Club Palermo nella stagione 2025/26 finisce con una sconfitta: i nerorosa sono stati eliminati dal Milazzo dalla Coppa Italia Serie D, risultato finale di 3 – 1.

Ad affrontarsi sono state due squadre neopromosse dai gironi di Eccellenza siciliana della passata stagione e ad avere la meglio, sfruttando anche il fattore campo, è stato il Milazzo: decisivi la doppietta di Bosetti e la rete di Greco. Per l’Athletic in gol Faccetti.

L’Athletic Club Palermo ha adesso due settimane di tempo per preparare l’esordio in Serie D: la prima partita i nerorosa la giocheranno in casa contro l’Acr Messina. Anche i peloritani sono stati eliminati dalla Coppa Italia Serie D con il severissimo risultato di 5 – 0 a favore della Vigor Lamezia.



