Cagliari – Fiorentina in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie A
La Serie A 2025/26 entra nel vivo con un match molto atteso: Cagliari – Fiorentina, sfida che promette spettacolo e che richiamerà tantissimi tifosi allo stadio e davanti agli schermi.
La gara, valida per la 1a giornata di Serie A, si giocherà alla “Unipol Domus” di Cagliari.
Ecco tutte le informazioni utili su orario, diretta TV, streaming e canale ufficiale per seguire la partita senza perderti nemmeno un minuto 🔎👇
🗓️ Cagliari – Fiorentina: data, orario e stadio
•📆 Data: domenica 24 agosto 2025
•🕡 Orario calcio d’inizio: ore 18:30
•🏟️ Stadio: Unipol Domus – Cagliari
Un appuntamento che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla stagione di entrambe le squadre: il Cagliari vuole sfruttare il fattore campo, mentre la Fiorentina cerca punti preziosi in trasferta. ⚔️
📺 Dove vedere Cagliari – Fiorentina in diretta TV e streaming
La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti della Serie A.
✅ Diretta TV & Streaming
•📡 DAZN (Smart TV, decoder DAZN TV Box, Amazon Fire Stick, console e dispositivi compatibili)
•💻 Streaming disponibile tramite app DAZN su smartphone, tablet e PC
•🔐 Necessario abbonamento attivo DAZN
Non è prevista la trasmissione in chiaro né su altri canali televisivi.